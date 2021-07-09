В Госдуме объяснили отмену разрешения на временное пребывание мигрантов в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб объяснила необходимость законопроекта, который отменит разрешения на временное пребывание мигрантов в РФ.
Как сообщает "Газета.ру", парламентарий мотивировала необходимость документа вопросами безопасности страны и проблемой роста числа преступлений со стороны мигрантов.
"Мы понимаем, что криминогенная обстановка может ухудшаться ввиду недостаточного контроля иностранных лиц Российской Федерацией из-за условий пребывания здесь, выполнения всех предписаний и норм, законодательства РФ, поэтому с профессиональной точки зрения нужно довериться тем, кто осуществляет контроль за правопорядком, и поддержать их в этом законопроекте", – заявила Бессараб.
Депутат добавила, что предлагаемый законопроект также следует дополнить реестром недобросовестных приглашающих лиц. Создание такого перечня видится актуальным для предотвращения обмана мигрантов и профилактики преступлений с их стороны.
В МВД ранее подготовили законопроект, отменяющий разрешения на временное проживание в стране. Для пребывания в России предлагается установить три миграционных режима – бессрочный, долгосрочный и краткосрочный.
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