В Федерации мигрантов оценили идею об отмене разрешения на временное проживание в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов прокомментировал предложение МВД отменить разрешение на временное проживание для иностранных граждан, сообщает RT.
"У нас идет большая реформа в целом миграционного законодательства. Работала очень мощная рабочая группа, была написана концепция нового миграционного законодательства. В декабре эта концепция была подписана, к марту написали новый закон, который предполагает очень много чего отменить и очень много чего ввести. Потому что исходная законодательная база 1996 года еще. Она устарела и морально, и в целом", – сказал Коженов.
По его словам, всех иностранцев приведут к одному понятному знаменателю.
Ранее в МВД подготовили законопроект, отменяющий разрешение на временное проживание в стране. Для пребывания в России предлагается установить три миграционных режима. Режим постоянного проживания будет действовать бессрочно, долгосрочного – более 90 дней без получения разрешения, краткосрочного – менее 90 дней в течение года.
Предложено создать реестр недобросовестных приглашающих лиц. Также предусматривается возможность изменить цель пребывания в стране в период разрешенного срока без выезда за ее пределы.
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