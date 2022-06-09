"Почта России" вошла в реестр аккредитованных IT-компаний

09:58
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
"Почта России" вошла в реестр IT-компаний, аккредитованных Минцифры РФ. Теперь сотрудникам станут доступны льготы, сообщает пресс-служба компании.
"В первую очередь признание "Почты" IT-компанией еще раз подчеркивает основной вектор изменений – трансформацию из почтового оператора в цифровую логистическую компанию. Во-вторых, многое в работе "Почты" направлено на изменение имиджа", – отметил генеральный директор "Почты России" Максим Акимов.
В компании отметили, что многие услуги перешли в цифровой формат, сократились сроки разработки и внедрения IT-сервисов. Так, в 2021 году четверть доходов (52,8 миллиарда рублей) принесли портал pochta.ru, мобильное приложение, личный кабинет юрлица и другие сервисы.
По данным "Почты России", цифровые аккаунты уже создали 52 миллиона человек, более 2,5 миллиона посылок можно оформить на сайте и в мобильном приложении.
Ранее стало известно, что правительство РФ выделит для Минцифры 1,5 миллиарда рублей из резервного фонда на субсидирование льготной ипотеки не менее чем для 10 тысяч IT-специалистов. Кроме того, больше 20 миллиардов рублей пойдет на поддержку непосредственно IT-компаний. Для последних планируется в том числе увеличить размеры грантов.
Российские IT-специалисты в ближайшее время получат ряд льгот
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