Новые правила ФТС привели к задержкам сроков доставки посылок

Новые правила Федеральной таможенной службы повлияли на сроки доставок посылок из других стран. Про задержки посылок сообщили представители крупнейших компаний по доставке.

До этого поменялись требования к оформлению корреспонденции. В результате россиянам, ожидающим посылки, рекомендуется добавлять к сроку доставки минимум пять дней, предупреждают участники рынка.

Так, впервые о проблемах со сроками доставки стало известно в середине мая, когда у таможенников случился информационно-технический сбой, передает телеканал Москва 24.

Новую форму предоставления данных ввели в феврале 2020 года. Документ ограничивает пассажирские таможенные декларации экспресс-грузов с 500 до 100 отправлений за раз.

В конце апреля "Почта России" временно продлила срок хранения посылок. Получить отправления в отделениях клиенты могли в течение 60 дней.

Кроме того, россиянам напоминали правила безопасных онлайн-покупок. Специалисты рекомендовали в первую очередь убедиться в наличии реквизитов продавца на сайте.