"Почта России" временно продлила срок хранения посылок

Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Получить отправления в отделениях "Почты России" клиенты смогут теперь в течение 60 дней. Об этом сообщает пресс-служба компании на официальном сайте.

Уточняется, что срок хранения на время продлили в связи с режимом самоизоляции.



"60 дней вместо 30 будут храниться посылки и письменная корреспонденция, за исключением "судебных" и "административных" отправлений, которые по-прежнему необходимо получить в течение 7 дней", – объяснили представители организации.



При этом в компании напомнили, что во время ограничительных мер не стоит посещать отделения без крайней необходимости. Например, на сайте "Почты России" и в приложении есть возможность заказать доставку посылок на дом.



Отмечается, что социальные выплаты, пособия и пенсии доставляются на дом.

Ранее сообщалось, что "Почта России" скорректировала график работы.