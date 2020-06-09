Россияне уже получили выплаты в 10 тыс рублей на 18,4 млн детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Россияне получили выплаты в размере 10 тысяч рублей почти на 18,4 миллиона детей в возрасте от 3 до 16 лет. Об этом рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова, передает ТАСС.
"На начало сегодняшнего дня выплаты произведены почти 18,4 миллиона детей на сумму более 184 миллиардов рублей", – поделилась Голикова.
По словам вице-премьера, также известно, что новый коронавирус был выявлен у 35,6 тысячи детей до 18 лет в России, что составляет 7,5% из общего числа заболевших.
Кроме того, ранее Голикова пообещала исполнить все запланированные на фоне пандемии выплаты. "Мы эту работу продолжаем, мы активно мониторим процессы и, безусловно, исполним ваши поручения", – заявила она.
До этого Голикова сообщала, что в стране работают над 47 вакцинами от коронавируса. При этом вакцину от COVID-19 начали испытывать на добровольцах. Им придется сидеть в полной изоляции полтора месяца, а также постоянно проходить разнообразные тесты.
В России выявлено 485 253 случая COVID-19, вылечились 242 397 человек, скончались 6 142.
В Москве число вылечившихся от COVID-19 превысило 109 тысяч
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