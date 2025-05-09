Сильное похолодание ожидается в Москве вечером 9 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве вечером в пятницу, 9 мая, ожидается сильное похолодание. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Как отметила синоптик, температура может опускаться до плюс 1–3 градусов в вечерние и ночные часы.

"Холодные вечер и ночь ожидаются в Московском регионе. Поступление арктического воздуха продолжится и предстоящей ночью температура воздуха ожидается даже ниже, чем накануне", – цитирует Агентство "Москва" Позднякову.

По ее словам, местами в пониженных формах рельефа, на эстакадах и мостах температура может понизиться до минус 1 градуса, а в Московской области – до минус 2 градусов.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов заявил, что погода 9 мая в Москве будет соответствовать той, что фиксировалась 80 лет назад, 9 мая 1945 года. Тогда в Москве утром было 2,8 градуса, а днем – всего лишь 7,5 градуса.

При этом прохладная погода в столице может продлиться до 12 мая. Однако в середине мая ожидается потепление – 15–17 мая воздух прогреется до 16–17 градусов.