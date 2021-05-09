Сотрудник ДПС взял на руки чужого ребенка, чтобы показать парад военной техники

В Москве сотрудник дорожной полиции поднял незнакомого ребенка на руки, чтобы он смог разглядеть парад военной техники в честь Дня Победы на Красной площади.

На кадрах распространившегося в Сети видеоролика видно, как мужчина берет на руки вышедшего на проезжую часть мальчика, пока по улице проезжают гаубицы.

Ранее в Москве завершился парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В торжественном шествии приняли участие порядка 12 тысяч военнослужащих, в том числе сводный оркестр.

По площади проехали более 190 единиц военной техники, в том числе танки, бронеавтомобили, оперативно-тактические ракетные комплексы.