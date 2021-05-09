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Москва 24

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Общество

15:36

Метеозащита позволила провести воздушную часть парада Победы – синоптик

общество погода День Победы 2021

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Метеозащита позволила провести воздушный парад Победы. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Он отметил, что во время торжественного мероприятия в городе были сложные метеоусловия: низкая рваная облачность, небольшой дождь, однако парад, в том числе его авиационную часть, удалось провести.

"Нижняя граница сплошной облачности над городом постепенно поднялась с 250–300 метров до 500–600 метров, а видимость улучшилась с 4 километров до 10 километров, что и позволило пилотажным группам с минимумом погоды 400х4 пролететь над Красной площадью", – рассказал синоптик.

Тишковец уточнил, что улучшению погоды для авиации, в первую очередь, способствовал интенсивный засев дождевой облачности реагентами с сектора выноса воздушных масс. Проведение операции доверили Агентству атмосферных технологий.

Согласно данным с сайта госзакупок, в 2021 году мэрия Москвы выделила 417,4 миллиона рублей на метеозащиту.

Ранее корреспондент Москвы 24 пролетел над Красной площадью в вертолете Ми-8 и сообщил, какая еще техника принимала участие в воздушной части парада. Он подробно рассказал о вертолетах Ми-26, которые используются для переброски военнослужащих и военной техники.

В небо над столицей поднялись 23 вертолета и 53 самолета ВКС, всего 76 единиц авиационной техники. Шесть штурмовиков Су-25 окрасили небо в цвета российского флага.

Владимир Путин поздравил ветеранов, военных и всех россиян с Днем Победы. По словам главы государства, День Победы всегда будет для России священным праздником.

Телезрителям покажут, как выглядит парад на Красной площади из кабины военного вертолета

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