Почти половина новых выявленных заболевших COVID-19 в Москве младше 45 лет

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве подтверждено 5 667 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в городе к настоящему моменту зафиксировано 104 189 случаев, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
42,7% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36,7% – от 46 до 65 лет, 9,7% – от 66 до 79 лет, еще 5,3% – старше 80 лет. Кроме, 5,6% – дети. Все пациенты и близко контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением.
Количество подтвержденных тестов на коронавирус увеличивается, в то же время число госпитализаций остается на прежнем уровне. Такая тенденция говорит о том, что Москве удается снизить риск распространения инфекции и не допустить тяжелых последствий вируса у пациентов.
За сутки в стране выявили 10 817 случаев коронавируса в 84 регионах. В 40,7 процента из них клинических проявлений инфекции не обнаружено. Наибольшее число зарегистрировано в Москве – 5 667 человек.
Всего на сегодняшний день в РФ зафиксировано 198 676 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период установлено 1 827 летальных исходов, из больниц были выписаны 31 916 пациентов с диагностированным COVID-19.
С 12 мая в Москве возобновится работа предприятий промышленности и строительства. Остальные ограничения мэр продлил до 31 мая. Это распространяется на режим самоизоляции, функционирование предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей.
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