"Известия": плата за вывоз мусора может измениться в регионах РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В регионах РФ может измениться плата за вывоз мусора. На сегодня в большинстве субъектов данный показатель зависит от количества жильцов в квартире, однако в правительстве порекомендовали местным властям рассмотреть другую систему – в зависимости от площади квартиры. Об этом сообщает газета "Известия".

В данный момент регионы сами решают, как люди платят за мусор. В основном применяется практика учета зарегистрированных на жилой площади, исходя из чего и складывается сумма за мусор. Однако в некоторых городах и регионах, включая Москву и Санкт-Петербург, показатель рассчитывается исходя из количетсва квадратов жилья.

Власти Магаданской области считают расчет платы за мусор по числу зарегистрированных в квартире человек более справедливым, поскольку "мусор накапливают не метры, а люди". В свою очередь, в правительстве Калужской области сочли более справедливым подходом учет площади, назвав его "объективным параметром".

По информации экспертов, почти у 20% россиян есть второе жилье, в котором они не прописаны. Таким образом, они не платят за вывоз отходов из него, хотя зачастую сдают жилье в аренду.

В Минприроды заявили, что окончательное решение по этому вопросу будет за субъектами РФ. О проделанной работе они должны отчитаться ведомству до 29 апреля.

В России также может появиться устав с правилами проживания, соблюдения порядка в многоквартирных домах. Сейчас депутаты ГД разрабатывают соответствующий законопроект. Планируется, что в уставе можно будет прописать правила о порядке в доме или содержании домашних животных.

Ранее юрист рассказал, что далеко не каждый мусор можно безнаказанно выбрасывать на помойку. К примеру, строительный мусор не относится к ТКО, в связи с чем его нельзя выбросить в мусорный бак. Для этого нужно заключить договор с компанией, которая имеет лицензию на транспортировку отходов I–IV классов опасности.