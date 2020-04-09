Правительство утвердило правила возврата денег за турпутевки

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Правительство РФ утвердило правила возврата клиентам туристических фирм денег из фонда персональной ответственности (ФПО) туроператора, сообщается на сайте кабмина.

Деньги будут возвращаться по решению правительства, если иностранные государства ограничат въезд туристам или если внутри стран будет небезопасно.

Ранее в Ассоциации туроператоров России заявили, что российские отели отказываются возвращать деньги туроператорам за аннулированные из-за коронавируса путевки.

По оценке экспертов, на апрель и май путевки в Крым и Краснодарский край аннулировали сотни тысяч туристов, но средства за эти резервации по-прежнему находятся в отелях.

В АТОР предложили правительству РФ временно заморозить выплаты туристам за аннулированные туры до 2022 года. Таким образом можно будет избежать банкротства ряда туроператоров.