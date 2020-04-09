Отели в РФ не возвращают деньги туроператорам при отмене поездок – АТОР

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Российские отели отказываются возвращать деньги туроператорам за аннулированные из-за коронавируса путевки. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

"Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, отели, как и другие поставщики (часть музеев, транспортные компании и другое) не возвращают деньги туроператорам, а те в свою очередь не могут вернуть их туристам", – объяснили в организации.

Эксперты отмечают, что на апрель и май путевки в Крым и Краснодарский край аннулировали сотни тысяч туристов, но средства за эти резервации по-прежнему находятся в отелях.

"Таким образом, если исходить из этих цифр и из минимальных оценок средней стоимости тура по России, общий объем денег, о которых идет речь, может оцениваться в несколько миллиардов рублей", – уточнили в АТОР.

Ранее в Ассоциации предложили правительству РФ временно заморозить выплаты туристам за аннулированные туры до 2022 года. Таким образом можно будет избежать банкротства ряда туроператоров.

