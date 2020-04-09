Cотрудников "Газпром нефти" начали тестировать на COVID-19

18:32
Фото: Сергей Шинов
"Газпром нефть" начала масштабное тестирование на коронавирус сотрудников компании, задействованных в обеспечении непрерывного производства на нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятиях во всех регионах деятельности.
На первом этапе протестируют более 50% сотрудников 80-тысячного коллектива компании. С помощью современных тестов выявляются инфицированные, не имеющие внешних симптомов заболевания. По итогам принимаются меры по изоляции и лечению больных, а также выявлению и тестированию всей контактной группы.
Сейчас "Газпром нефть" реализует комплексную программу "Антивирус" по борьбе с распространением COVID-19 среди своих сотрудников, а также работников нефтесервисных и обслуживающих организаций. Программа основана на общекорпоративной системе барьеров препятствованию распространению инфекции.
На промышленных предприятиях и технологическом транспорте ежедневно проводят дезинфекцию, врачи контролируют состояние здоровья сотрудников, все предприятия обеспечили индивидуальными средствами защиты.
Административно-управленческий персонал, имеющий возможность выполнять работу дистанционно, переведен на домашний режим с использованием цифровых технологий "удаленного офиса".
Всего на сегодняшний день в 81 регионе России зарегистрирован 10 131 случай коронавирусной инфекции. Это на 16,8% больше, чем днем ранее.
В стране проведено более миллиона лабораторных тестов на выявление COVID-19.
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