Губернатор Челябинской области уходит на самоизоляцию

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер уходит на самоизоляцию. Такое решение он принял после того, как у его пресс-секретаря Сергея Зюся подтвердился коронавирус, сообщает РИА Новости.
"Только что я получил информацию о том, что "Вектор" подтвердил заболевание у моего пресс-секретаря Сергея Зюся. Видите, я в связи с этим на брифинг вышел из своего рабочего кабинета, так как в связи с этим должен соблюдать самоизоляцию", – заявил Текслер.
Он рассказал, что соблюдать режим будет из своей рабочей зоны в кабинете. Он также отметил, что ситуация находится под контролем и на рабочий режим не повлияет.
Губернатор подчеркнул, что все, кто был в контакте с его пресс-секретарем, сдали анализы, и они отрицательные. Сам Зюсь чувствует себя хорошо.
За последние сутки в России подтвердили 1459 случаев коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 50 регионах. Всего на сегодняшний день в 81 регионе России зафиксирован 10 131 случай коронавирусной инфекции. Это на 16,8% больше, чем днем ранее. В стране проведено более миллиона лабораторных тестов на COVID-19.
11 вылечившихся от коронавируса стали донорами плазмы для лечения заболевания. В разработке и тестировании участвуют НИИ скорой помощи имени Склифосовского, городская клиническая больница № 52 и Центр крови имени Гаврилова.
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