В Москве за сутки госпитализировали 197 пациентов с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
197 пациентов с коронавирусом госпитализировали в Москве за прошедшие сутки. Об этом информирует столичный Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
На аппаратах ИВЛ сейчас находятся 234 человека. При этом в городе после заражения выздоровели еще 2 667 пациентов с COVID-19. Общее число закрывших больничные листы в Москве составило 2 514 574 человека.
За последние сутки выявлено 1 292 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. При этом от последствий болезни скончались 59 пациентов.
В России за последние сутки госпитализировали 3 054 человека с коронавирусной инфекцией. Показатель оказался на 20,6% меньше, чем днем ранее.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков сообщил, что ситуация с распространением коронавируса в России стабилизируется. Однако он подчеркнул, что COVID-19 никуда не уходит, а новые случаи заболевания все равно будут выявляться.
Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что эпидемиологическое ситуация в стране улучшается, однако с вопросом об отмене антиковидных ограничений он предложил обратиться к руководствам регионов.
В Москве отменили большую часть антиковидных ограничений
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: