В Москве за сутки госпитализировали 197 пациентов с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

197 пациентов с коронавирусом госпитализировали в Москве за прошедшие сутки. Об этом информирует столичный Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

На аппаратах ИВЛ сейчас находятся 234 человека. При этом в городе после заражения выздоровели еще 2 667 пациентов с COVID-19. Общее число закрывших больничные листы в Москве составило 2 514 574 человека.

За последние сутки выявлено 1 292 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. При этом от последствий болезни скончались 59 пациентов.

В России за последние сутки госпитализировали 3 054 человека с коронавирусной инфекцией. Показатель оказался на 20,6% меньше, чем днем ранее.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков сообщил, что ситуация с распространением коронавируса в России стабилизируется. Однако он подчеркнул, что COVID-19 никуда не уходит, а новые случаи заболевания все равно будут выявляться.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что эпидемиологическое ситуация в стране улучшается, однако с вопросом об отмене антиковидных ограничений он предложил обратиться к руководствам регионов.

