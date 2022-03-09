В России за сутки госпитализированы 3 054 человека с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В России за последние сутки госпитализировали 3 054 человека с коронавирусной инфекцией. Это на 20,6% меньше, чем днем ранее, сообщает Оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

Снижение числа госпитализаций отмечено в 56 регионах, рост зафиксирован в 24 регионах, в пяти субъектах ситуация не изменилась.

Всего выявлено 58 675 новых случаев коронавирусной инфекции. Больше всего из них пришлось на Башкирию – 3 009. Далее идут Санкт-Петербург – 2 642, Свердловская область – 2 555, Самарская область – 2 205. В Москве выявили 1 292 новых случая, а в Подмосковье – 506.

От последствий COVID-19 за последние 24 часа скончались 645 пациентов, выздоровели 92 732 человека. С начала пандемии число переболевших коронавирусной инфекцией составило 17 140 069 человек.

Ранее директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского (Приволжского) федерального университета Альберт Ризванов рассказал, что вакцинация против коронавируса снизила риск тяжелого течения заболевания.

Поэтому, подчеркнул специалист, риски у вакцинированных заболеть тяжело при заражении "Омикроном" примерно такие же, как и для сезонного гриппа.

