9 марта в Москве стало самым теплым днем года

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

9 марта в столице стало самым теплым днем с начала года, сообщает Агентство "Москва".

По состоянию на 12:00 воздух в Москве прогрелся до 6,5 градуса выше нуля. Предыдущий максимум зафиксировали 17 февраля, когда столбики термометров поднялись до 5 градусов.

Несмотря на тепло в городе ветрено. МЧС и ЦОДД предупредили о порывистом ветре и призвали горожан соблюдать осторожность: следует остерегаться деревьев и рекламных щитов. Порывы ветра сегодня могут достигать 17 метров в секунду, они сохранятся как минимум до 17:00.

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности и продлил его до воскресенья.