ЦОДД предупредил москвичей о порывистом ветре

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Горожан предупредили о ветре в столице, его порывы могут достигать 17 метров в секунду. Об этом сообщается в микроблоге в ЦОДД в Twitter.

"В Москве сегодня ветер (перемен, конечно. С весны на зиму). Сильный – с порывами до 17 м/с. Паркуйтесь бесплатно (в честь праздника), но остерегайтесь деревьев и рекламных щитов", – говорится в сообщении.

В МЧС также предупредили о ветре, его порывы сохранятся до 17:00. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности. Но в городе будет тепло: днем столбики термометров поднимутся до +3... +5 градусов, по региону воздух может прогреться до +7 градусов.

Парковка в Москве в праздничные выходные бесплатна. Оставить машину можно будет на любой улице, включенной в зону городского парковочного пространства. При этом плоскостные парковки со шлагбаумами будут работать в прежнем режиме по действующим тарифам.