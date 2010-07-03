Парковка в Москве на три дня станет бесплатной

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Парковка в Москве станет бесплатной в мартовские праздники. 8 и 9 марта оставить машину можно будет на любой улице, включенной в зону городского парковочного пространства, сообщает портал мэра и правительства столицы. При этом плоскостные парковки со шлагбаумами будут работать в прежнем режиме по действующим тарифам.

Водителей просят быть внимательными и оставлять автомобили только в разрешенных местах. Неправильно припаркованная машина может помешать пешеходам и другим автомобилям или стать причиной аварии.

"Мосгорсправка": резидентное разрешение на парковку



Во время длинных выходных изменится и график движения электричек. 7 марта пригородные поезда на Белорусском, Горьковском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Рижском, Савеловском и Ярославском направлениях Московской железной дороги будут курсировать по расписанию пятницы, 8 и 9 марта – по графику субботы, 10 марта – по расписанию воскресенья. Иначе будут ходить и электрички Ленинградского направления Октябрьской железной дороги.

Москву уже украсили к праздникам. К 8 Марта для посетительниц множества музеев города вход будет бесплатным. Это Музей Победы на Поклонной горе и Исторический музей, а также Третьяковская галерея, Музей военной формы одежды, Государственный музейно-выставочный центр "РОСИЗО", Музей искусства народов Востока и другие.

В праздничный день ожидается оттепель, но перед ним в Москве будет морозно. В ночь на четверг, 7 марта, подморозит до минус 10 градусов. В области может похолодать до 8-13 градусов, а местами и до -15 градусов.