Парковка в Москве на три дня станет бесплатной

Парковка в Москве станет бесплатной в мартовские праздники. 8 и 9 марта оставить машину можно будет на любой улице, включенной в зону городского парковочного пространства, сообщает портал мэра и правительства столицы. При этом плоскостные парковки со шлагбаумами будут работать в прежнем режиме по действующим тарифам.
Водителей просят быть внимательными и оставлять автомобили только в разрешенных местах. Неправильно припаркованная машина может помешать пешеходам и другим автомобилям или стать причиной аварии.
"Мосгорсправка": резидентное разрешение на парковку
Во время длинных выходных изменится и график движения электричек. 7 марта пригородные поезда на Белорусском, Горьковском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Рижском, Савеловском и Ярославском направлениях Московской железной дороги будут курсировать по расписанию пятницы, 8 и 9 марта – по графику субботы, 10 марта – по расписанию воскресенья. Иначе будут ходить и электрички Ленинградского направления Октябрьской железной дороги.
Москву уже украсили к праздникам. К 8 Марта для посетительниц множества музеев города вход будет бесплатным. Это Музей Победы на Поклонной горе и Исторический музей, а также Третьяковская галерея, Музей военной формы одежды, Государственный музейно-выставочный центр "РОСИЗО", Музей искусства народов Востока и другие.
В праздничный день ожидается оттепель, но перед ним в Москве будет морозно. В ночь на четверг, 7 марта, подморозит до минус 10 градусов. В области может похолодать до 8-13 градусов, а местами и до -15 градусов.
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