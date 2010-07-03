Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

11:45

Парковка в Москве на три дня станет бесплатной

транспорт дороги

11:45

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Парковка в Москве станет бесплатной в мартовские праздники. 8 и 9 марта оставить машину можно будет на любой улице, включенной в зону городского парковочного пространства, сообщает портал мэра и правительства столицы. При этом плоскостные парковки со шлагбаумами будут работать в прежнем режиме по действующим тарифам.

Водителей просят быть внимательными и оставлять автомобили только в разрешенных местах. Неправильно припаркованная машина может помешать пешеходам и другим автомобилям или стать причиной аварии.

"Мосгорсправка": резидентное разрешение на парковку


Во время длинных выходных изменится и график движения электричек. 7 марта пригородные поезда на Белорусском, Горьковском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Рижском, Савеловском и Ярославском направлениях Московской железной дороги будут курсировать по расписанию пятницы, 8 и 9 марта – по графику субботы, 10 марта – по расписанию воскресенья. Иначе будут ходить и электрички Ленинградского направления Октябрьской железной дороги.

Москву уже украсили к праздникам. К 8 Марта для посетительниц множества музеев города вход будет бесплатным. Это Музей Победы на Поклонной горе и Исторический музей, а также Третьяковская галерея, Музей военной формы одежды, Государственный музейно-выставочный центр "РОСИЗО", Музей искусства народов Востока и другие.

В праздничный день ожидается оттепель, но перед ним в Москве будет морозно. В ночь на четверг, 7 марта, подморозит до минус 10 градусов. В области может похолодать до 8-13 градусов, а местами и до -15 градусов.

транспорт дороги

Поделиться в социальных сетях:

Следующая новость

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика