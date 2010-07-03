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12:31

Порывистый ветер сохранится в Москве в воскресенье

общество погода

12:31

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко

Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в столичном регионе из-за ветра на воскресенье, 10 марта.

В Москве в этот день будет облачно. Ожидается небольшой дождь, порывы ветра местами могут достигать 15 метров в секунду. Воздух прогреется до 5–7 градусов выше нуля.

Сегодня горожан также предупредили о сильном ветре с порывами до 17 метров в секунду. В ЦОДД призвали остерегаться деревьев и рекламных щитов. В МЧС уточнили, что порывистый ветер сохранится до 17:00.

Несмотря на это в Москве тепло. Днем столбики термометров поднимутся до +3... +5 градусов, по региону воздух может прогреться до +7 градусов.

общество погода

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