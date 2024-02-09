Кабмин выделил средства на выплаты семьям детей, пострадавших от обстрелов ВСУ

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Российское правительство выделило средства для единовременных выплат по 100 тысяч рублей на детей, которые пострадали от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Распоряжение подписал Михаил Мишустин, передает ТАСС.

Отмечается, что единовременные выплаты получат семьи детей, получивших ранение, увечье, контузию или травму на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также на территории регионов, которые прилегают к районам проведения СВО.

В декабре прошлого года Владимир Путин утвердил единовременную выплату в 100 тысяч рублей в случае ранения ребенка в новых регионах России или другой территории, которая находится близко к зоне проведения спецоперации.

Кроме того, президент подчеркивал, что добровольцы СВО получат ту же поддержку, что и военные. Российский лидер добавлял, что будут приняты соответствующие поправки в закон.

Путин заявил, что в зоне СВО находятся 617 тысяч военных РФ