Путин ввел выплату по 100 тыс рублей в случае ранения ребенка в новых регионах РФ

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Владимир Путин утвердил единовременную выплату в 100 тысяч рублей в случае ранения ребенка в новых регионах России или другой территории, которая находится близко к зоне проведения спецоперации. Соответствующий указ о мерах социальной поддержки семей с детьми, пострадавших от агрессии Украины, размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, Путин рекомендовал российским регионам утвердить дополнительные меры поддержки семей с детьми, которые пострадали от действий Вооруженных сил Украины. Также им рекомендовано обеспечить направление пострадавших детей в санаторно-курортные организации.

"Единовременна выплата предоставляется одному из родителей (законных представителей) пострадавшего ребенка или пострадавшему ребенку, если на момент выплаты он достиг возраста 18 лет", – говорится в сообщении.

Российскому кабмину было поручено обеспечить и утвердить порядок финансирования расходов по этому вопросу.

Ранее стало известно, что Совфед приступил к проработке поручения Путина по уравниванию всех военнослужащих, принимающих участие в спецоперации РФ на Украине, в вопросе предоставления мер поддержки. Как уточнила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, соответствующие инициативы могут быть рассмотрены в январе.

До этого Путин подчеркнул, что защищающие интересы российской стороны с оружием в руках должны быть поставлены в одинаковые условия в вопросах мер поддержки.

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