Москвичам рассказали о погоде 9 января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Во вторник, 9 января, в Москве и Подмосковье ожидаются облачная погода и небольшой, местами умеренный снег. На дорогах возможна гололедица, информирует Гидрометцентр России.

Днем столбики термометров в столице будут показывать от 7 до 9 градусов мороза, а в области – от 7 до 12 градусов мороза.

Западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

Ранее специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что высота снежного покрова в Москве выросла на 8 сантиметров. Метеоролог предупредил, что с 9 января в столице вновь прогнозируются осадки.

По данным синоптиков, на этой неделе в Москве ожидаются колебания температур и изменчивая погода.



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