Москвичам рассказали о погоде 8 декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В последний рабочий день недели, 8 декабря, в Москве прогнозируется облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. На дорогах возможна гололедица, предупредили в Гидрометцентре РФ.

По данным метеорологов, днем столбики термометров будут показывать в столице от минус 13 до минус 15 градусов, а в Подмосковье – от минус 13 до минус 18 градусов.

Скорость восточного ветра составит 3–8 метров в секунду, атмосферное давление – 766 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве понизится до минус 18 градусов, по области – до минус 21 градуса.

Ранее жителей Москвы и всего столичного региона предупредили, что три ближайших дня могут стать самыми морозными с начала зимы. По прогнозу синоптиков, показатели термометров в пятницу и предстоящие выходные будут на 10–12 градусов ниже климатической нормы.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что прошедшая осень стала второй по температурным значениям среди самых теплых за всю историю метеонаблюдений в России. Самая теплая осень была в 2020 году, добавил синоптик.

Перепады температур зимой в Москве предрекли в Гидрометцентре России