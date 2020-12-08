Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве скончались 75 пациентов с коронавирусом. Об этом заявили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Известно, что все пациенты имели положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Кроме того, у всех умерших был подтвержден диагноз "пневмония".

Таким образом, общее число скончавшихся от COVID-19 в Москве составило 9 571 человек.

За последние сутки в России выявили 26 097 новых случаев коронавируса. В 5 090 из них заболевание протекало без клинических проявлений.

За последние сутки в России выявили 26 097 случаев COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1 705 пациентов с коронавирусом. Всего в городе зафиксировали 5 232 новых случая заражения COVID-19.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что наиболее трудная ситуация из-за коронавируса сложилась в Карелии, Коми и Архангельской области. При этом стабильная ситуация с COVID-19 складывается в Татарстане, Чечне и Краснодаре.

Попова отмечала, что развитие ситуации с коронавирусом зависит от россиян. По ее словам, гражданам стоит соблюдать правила профилактики заболевания.