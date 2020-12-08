Развитие ситуации с коронавирусом зависит от россиян – Попова

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Темп распространения коронавируса в РФ начинает стабилизироваться, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Руководитель ведомства подчеркнула, что сами россияне в силах повлиять на дальнейшее развитие ситуации.

"Вот если мы перестанем соблюдать (правила), риски есть. Если будем делать все как следует, как положено, тогда будет хороший прогноз. Вот сегодня весь прогноз в наших руках", – отметила Попова в эфире "Комсомольской правды".

Ранее она заявила, что тотально запрещать проведение мероприятий в России из-за коронавируса нет необходимости, однако стоит соблюдать меры профилактики.

По словам Поповой, россиянам необходимо научиться жить в условиях сложившейся ситуации, не снижая качество жизни и соблюдая антиковидные правила.

