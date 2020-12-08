Тотально запрещать мероприятия в России из-за COVID-19 нет необходимости – Попова

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Тотально запрещать проведение мероприятий в России из-за коронавируса нет необходимости, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова. Однако стоит соблюдать меры профилактики.

По словам главы ведомства, россиянам необходимо научиться жить в условиях сложившейся ситуации, не снижая качество жизни и соблюдая антиковидные правила.

"Нельзя людей провоцировать на такие действия, которые нанесут вред его здоровью. Это просто бесчеловечно. И конечно, мы наказывали и штрафовали, и будем это делать", – высказалась Попова в эфире "Комсомольской правды".

Ранее сообщалось, что свыше 30 тысяч протоколов составлено в регионах РФ за нарушение масочного режима на прошлой неделе.

Также стало известно, что Роспотребнадзор продлил действие санитарно-эпидемиологических правил по работе образовательных организаций в условиях пандемии коронавируса до 1 января 2022 года.

