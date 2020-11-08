За сутки в Москве госпитализировали 1 175 пациентов с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
За последние сутки в Москве подтвердили 5 751 новый случай заражения COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
В медицинские учреждения столицы госпитализировали 1 175 человек с коронавирусной инфекцией. На аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах города находятся 354 человека.
В Оперштабе уточняют, что 43,8% случаев заражения зафиксированы среди горожан в возрасте от 18 до 45 лет, 29% – у людей в возрастной группе 46–65 лет. 13,7% случаев инфицирования зафиксировано среди детей. Отмечается, что 9,6% зараженных – граждане от 66 до 79 лет, 3,9% – люди старше 80 лет.
Ранее стало известно, что в Москве за последние сутки вылечились от коронавирусной инфекции 3 254 пациента. За последние сутки в России подтвердили 20 498 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу. Без клинических проявлений болезни выявили 5 331 (25,9%) случай.
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