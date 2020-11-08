Эпидемиолог назвала правильные действия при чихе человека поблизости

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Заместитель директора по клинической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева посоветовала при чихании незнакомого человека в общественном месте в целях личной безопасности оперативно поменять маску и перчатки. Об этом сообщает РИА Новости.
"В ситуации, когда вы столкнулись с человеком, больным острой респираторной инфекцией в общественном месте, следует после контакта с ним, например, в лифте, обработать перчатки кожным антисептиком, снять использованную маску правильным образом – не прикасаясь к наружной стороне, надеть новую маску и перчатки, желательно умыть лицо и промыть нос", – сказала Плоскирева.
Специалист добавила, что для поддержания организма в здоровом состоянии нужно следовать принципам сбалансированного питания, заниматься спортом, а также отказаться от вредных привычек.
Ранее профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что ученые получают все больше подтверждений повторного заражения коронавирусом. Защита, которую выработал организм людей, переболевших COVID-19, может быть недостаточной, поэтому нельзя пренебрегать мерами защиты, предупредил вирусолог.
Профессор добавил, что предположить вероятность повторного заражения можно зависимости от того, каким был иммунный ответ во время болезни.
Специалист рассказал, что происходит в клетках после заражения COVID-19
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