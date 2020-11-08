Эпидемиолог назвала правильные действия при чихе человека поблизости

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Заместитель директора по клинической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева посоветовала при чихании незнакомого человека в общественном месте в целях личной безопасности оперативно поменять маску и перчатки. Об этом сообщает РИА Новости.

"В ситуации, когда вы столкнулись с человеком, больным острой респираторной инфекцией в общественном месте, следует после контакта с ним, например, в лифте, обработать перчатки кожным антисептиком, снять использованную маску правильным образом – не прикасаясь к наружной стороне, надеть новую маску и перчатки, желательно умыть лицо и промыть нос", – сказала Плоскирева.

Специалист добавила, что для поддержания организма в здоровом состоянии нужно следовать принципам сбалансированного питания, заниматься спортом, а также отказаться от вредных привычек.

Ранее профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что ученые получают все больше подтверждений повторного заражения коронавирусом. Защита, которую выработал организм людей, переболевших COVID-19, может быть недостаточной, поэтому нельзя пренебрегать мерами защиты, предупредил вирусолог.

Профессор добавил, что предположить вероятность повторного заражения можно зависимости от того, каким был иммунный ответ во время болезни.

