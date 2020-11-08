Еще 3 254 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве за сутки вылечились от коронавирусной инфекции 3 254 пациента. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 3 254 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 339 913", – рассказала Ракова.

Заммэра напомнила, что врачи после лечения проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. Вылечившимся москвичам в возрасте от 18 до 55 лет и без хронических заболеваний предлагают стать донорами плазмы.

Ранее профессор Центра предпринимательства и инноваций "Сколтеха" Дмитрий Кулиш рассказал, что пик гонки за вакциной от коронавируса придется на январь 2021 года. По его словам, в этот период будут представлены первые отчеты о третьих фазах испытаний сразу нескольких вакцин, включая российский "Спутник V".

В России за прошедшие сутки подтвердили 20 396 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Выявлено активно 5 093 (25,7%) случая без клинических проявлений. Всего в Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 753 836 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции.

