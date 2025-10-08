08 октября, 15:56Общество
Опасный туман с видимостью до 100 метров опустится на Москву
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Плотный туман с видимостью до 100–200 метров ожидается в столице в ночь на 9 октября. Об этом Агентству "Москва" рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.
Синоптик пояснила, что формирование тумана связано с высокой влажностью воздуха и ожидаемым понижением температуры при отсутствии существенных осадков.
"Туман с видимостью 100 метров – это опасный туман, надо обязательно соблюдать скоростной режим, иначе вы не сможете оценить объективно обстановку впереди вас. Если до этого были предупреждения о туманах с видимостью 300–500 метров, то предстоящая ситуация будет более сложная", – рассказала Позднякова.
Эксперт добавила, что туман смешанного типа обычно начинает формироваться после 03:00 и в некоторых случаях может сохраняться до 10:00, особенно в местах, где он образовался наиболее плотным.
Вместе с тем Гидрометцентр РФ сообщил, что с 21:00 8 октября в Москве и Подмосковье вводится желтый уровень погодной опасности из-за тумана. Предупреждение будет актуально до 09:00 9 октября.
Ранее сообщалось, что дождь с мокрым снегом обрушится на Москву на следующей неделе. Минимальные значения составят 1–6 градусов, а дневные – поднимутся лишь до 4–9, что на 2 градуса ниже климатической нормы.
