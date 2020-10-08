Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В четверг, 8 октября, в столице и Московской области ожидается переменная облачность и до 19 градусов тепла, сообщает портал "Метеоновости".

"Предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве составит от 17 до 19 градусов тепла, по области – от плюс 14 до плюс 19 градусов", – говорится в сообщении.

Ожидается юго-восточный ветер, который подует со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит около 45%.

Как отмечают синоптики, температура воздуха в столичном регионе превышает норму на 3–5 градусов.

Ранее стало известно, что прошедший сентябрь стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений на территории России.

По оценкам синоптиков, первый снег в столичном регионе может появиться во второй половине октября. Отмечалось, что полноценный снежный покров в столице и области образуется немного позже.

