Опасности завоза чумы из Монголии в РФ нет – Роспотребнадзор

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В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что опасности завоза в Россию возбудителя чумы из Монголии нет, пишет ТАСС.

"Опасность заноса или завоза возбудителя чумы с территории Монголии в Российскую Федерацию отсутствует", – отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Монголии зарегистрировали третий случай смерти от бубонной чумы. В департаменте природно-очаговых заболеваний провинции Завхан, расположенной на северо-западе страны, уточнили, что от бубонной чумы скончался 38-летний мужчина. По данным ведомства, симптомы болезни появились у мужчины после употребления мяса сурка.

Широкое распространение возбудителя чумы выявлено на территории Овюрского и Монгун-Тайгинского районов Тувы. Его обнаружили в Бора-Шайском, Саглынском, Каргынском и Кара-Белдирском мезоочагах общей площадью 340,1 квадратного километра.

Всемирная организация здравоохранения случаи с бубонной чумой в Монголии и Китае считает неопасными.