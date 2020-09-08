Опасности завоза чумы из Монголии в РФ нет – Роспотребнадзор

Фото: AP/Cheng Min/Xinhua
В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что опасности завоза в Россию возбудителя чумы из Монголии нет, пишет ТАСС.
"Опасность заноса или завоза возбудителя чумы с территории Монголии в Российскую Федерацию отсутствует", – отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Монголии зарегистрировали третий случай смерти от бубонной чумы. В департаменте природно-очаговых заболеваний провинции Завхан, расположенной на северо-западе страны, уточнили, что от бубонной чумы скончался 38-летний мужчина. По данным ведомства, симптомы болезни появились у мужчины после употребления мяса сурка.
Широкое распространение возбудителя чумы выявлено на территории Овюрского и Монгун-Тайгинского районов Тувы. Его обнаружили в Бора-Шайском, Саглынском, Каргынском и Кара-Белдирском мезоочагах общей площадью 340,1 квадратного километра.
Всемирная организация здравоохранения случаи с бубонной чумой в Монголии и Китае считает неопасными.
В Монголии выявили третий случай смерти от бубонной чумы
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: