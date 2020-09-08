Мурашко назвал число пациентов с коронавирусом на интенсивной терапии

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Почти 90 тысяч человек с коронавирусом сейчас остаются в стационарах в РФ, еще около 2,5 тысячи человек – в палатах интенсивной терапии. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает ТАСС.

"Актуальность коронавирусной инфекции не сошла на нет <...>. Почти 90 тысяч пациентов находятся в стационарах, 2 500 с лишним пациентов находятся в палатах интенсивной терапии", – сообщил глава Минздрава в ходе рабочего визита в Архангельск.

Кроме того, Мурашко призвал работать над предотвращением подъема заболеваемости COVID-19 в стране. "Мы должны не ожидать волну, а в первую очередь принять все меры для того, чтобы не допустить подъема заболеваемости", – сказал он.

В России выявлено 1 035 789 случаев COVID-19, вылечились 850 049 человек, скончались 17 993.

Ранее были названы сроки массовых поставок вакцины от коронавируса в регионы. Она была зарегистрирована 11 августа. Отечественная разработка стала первой для борьбы с COVID-19 во всем мире. При этом первая партия вакцины "Спутник V" выпущена в гражданский оборот.