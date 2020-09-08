Мурашко призвал работать над предотвращением подъема заболеваемости COVID-19

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал работать над предотвращением подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы должны не ожидать волну, а в первую очередь принять все меры для того, чтобы не допустить подъема заболеваемости. Это, на наш взгляд, наиболее целесообразный и рациональный путь, а профилактика этой волны зависит от нас с вами", – сказал Мурашко.

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико ранее сообщал, что в России еще не завершилась первая волна коронавируса, поэтому о второй речи пока не идет. По его словам, рост новых случаев инфицирования свидетельствует о сезонном повышении заболеваемости.

Ранее Минздрав РФ выпустил в гражданский оборот первую партию вакцины от коронавируса "Спутник V" . В ближайшее время ожидаются ее поставки в регионы. Отечественная разработка стала первой для борьбы с COVID-19 во всем мире.

За последние сутки в России подтвердили 5 099 новых случаев COVID-19. Из них 1 184 не имели клинических проявлений болезни. Коронавирус зарегистрировали в 83 регионах. Всего в России зарегистрировано 1 035 789 случаев коронавирусной инфекции.

