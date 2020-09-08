Москва находится во втором десятке регионов по числу новых случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве число новых случаев COVID-19 составляет 5,48 на 100 тысяч человек. По данным Росстата, по этому показателю столица находится во втором десятке среди российских регионов.

Отмечается, что Москва входит в топ регионов с самым низким темпом прироста новых случаев коронавируса – этот показатель составляет 0,3%.

За последние сутки в России подтвердили 5 099 новых случаев COVID-19. Из них 1 184 не имели клинических проявлений болезни. Коронавирус зарегистрировали в 83 регионах. Всего в России зарегистрировано 1 035 789 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста за сутки наблюдается в Ненецком АО, Чукотском АО, Смоленской, Московской областях, Республике Алтай и Карелии.

11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина для профилактики коронавируса. Препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Препарат назвали "Спутник V".

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отмечал, что вакцина будет бесплатной. Отслеживать состояние здоровья россиян, которые получат ее, станут с помощью специального ресурса. Для этих целей появится приложение, уточнил министр.

Как рассказал Сергей Собянин, массовую вакцинацию от коронавируса в столице планируют провести в конце 2020 – начале 2021 года.