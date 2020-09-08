В Минздраве заявили, что первая волна COVID-19 в России не завершилась

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико сообщил, что в России еще не завершилась первая волна коронавируса, поэтому о второй речи пока не идет.

"О какой тут второй волне можно говорить, когда первая не завершилась и продолжает увеличиваться число новых случаев?" – сказал он.

Брико добавил, что рост новых случаев инфицирования свидетельствует о сезонном повышении заболеваемости.

"Сентябрь сопровождается увеличением заболеваемости, так как люди возвращаются из отпусков, формируются школьные коллективы и так далее. Того, что было весной, уже не будет. В отношении коллективов, в которых будет зафиксирован рост, будут производиться точечные мероприятия", – рассказал специалист.

За последние сутки в России подтвердили 5 099 новых случаев COVID-19. Из них 1 184 не имели клинических проявлений болезни. Коронавирус зарегистрировали в 83 регионах. Всего в России зарегистрировано 1 035 789 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста за сутки наблюдается в Ненецком АО, Чукотском АО, Смоленской, Московской областях, Республике Алтай и Карелии.

Ранее Минздрав РФ выпустил в гражданский оборот первую партию вакцины от коронавируса "Спутник V" . В ближайшее время ожидаются ее поставки в регионы.