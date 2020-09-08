Дмитрия Певцова выписали из больницы в Коммунарке

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Народный артист РФ Дмитрий Певцов заявил, что его выписали из больницы в Коммунарке. Об этом сообщают "Дни.ру".
Про госпитализацию актера стало известно в конце августа. Певцову потребовалась помощь врачей после того, как он вернулся из Крыма.
Сообщалось, что у актера диагностировали воспаление легких. Помимо того, Певцову пришлось сдавать тест на коронавирусную инфекцию. Результат оказался отрицательным.
На своей странице в Instagram Певцов опубликовал видеообращение, где заявил, что уже находится дома. Российский актер поблагодарил столичных врачей за внимание и заботу.
До этого Певцов отреагировал на сообщения о своей коме. "Что хочется пожелать тем, кто публикует и составляет подобную чушь. Хочется без всякой злобы пожелать вам, чтобы ваши родственники прочитали о вас такую информацию, просто ради интереса, как вам это понравится", – отмечал он.
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