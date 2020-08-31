Директор "Ленкома" рассказал о состоянии Дмитрия Певцова

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Директор театра "Ленком" Марк Варшавер заявил, что народный артист России Дмитрий Певцов остается на лечении в больнице. Об этом сообщает РИА Новости.

"Дмитрий Певцов находится в Коммунарке, куда госпитализирован с диагнозом воспаления легких, и продолжает лечение. Состояние актера удовлетворительное", – заявил представитель театра.

О том, что Певцова госпитализировали с воспалением легких, стало известно накануне, 30 августа. Из-за болезни артиста "Ленком" откроет сезон спектаклем "Ва-банк", а не постановкой "Капкан".

Певцу Диме Билану также диагностировали воспаление легких. Об этом он рассказал подписчикам своего аккаунта в Instagram. Артиста доставили в больницу.

