Директор "Ленкома" рассказал о состоянии Дмитрия Певцова

31 августа, 20:16
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Директор театра "Ленком" Марк Варшавер заявил, что народный артист России Дмитрий Певцов остается на лечении в больнице. Об этом сообщает РИА Новости.
"Дмитрий Певцов находится в Коммунарке, куда госпитализирован с диагнозом воспаления легких, и продолжает лечение. Состояние актера удовлетворительное", – заявил представитель театра.
О том, что Певцова госпитализировали с воспалением легких, стало известно накануне, 30 августа. Из-за болезни артиста "Ленком" откроет сезон спектаклем "Ва-банк", а не постановкой "Капкан".
Певцу Диме Билану также диагностировали воспаление легких. Об этом он рассказал подписчикам своего аккаунта в Instagram. Артиста доставили в больницу.
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