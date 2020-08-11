Перенесший COVID-19 экс-солист "Ласкового мая" борется с онкологией

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Экс-солист "Ласкового мая" Александр Прико, который ранее переболел COVID–19, борется с онкологическим заболеванием, сообщает "Газета. ру" со ссылкой на продюсера группы Андрея Разина.
По его словам, перенесенный коронавирус сильно сказался на здоровье Прико. Сейчас состояние артиста расценивается как тяжелое.
"У него развился рак легкого, поэтому сейчас мы предпринимаем все меры для того, чтобы госпитализировать его в онкологическую клинику для прохождения лечения", – написал Разин.
Продюсер отметил, что Прико злоупотреблял курением, хотя Разин неоднократно настаивал на отказе от вредной привычки.
Ранее сообщалось о госпитализации народной артистки России, певицы, актрисы московского театра "Ромэн" Екатерины Жемчужной.
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