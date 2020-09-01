Певцов отреагировал на сообщения о своей коме

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Народный артист РФ Дмитрий Певцов прокомментировал сообщения ряда СМИ о своей якобы коме, передает сайт "Аргументы и факты".
"Что хочется пожелать тем, кто публикует и составляет подобную чушь. Хочется без всякой злобы пожелать вам, чтобы ваши родственники прочитали о вас такую информацию, просто ради интереса, как вам это понравится", – отметил Певцов.
По его словам, сейчас он себя чувствует нормально, лечение проходит в плановом режиме. Артист добавил, что был госпитализирован с предварительным диагнозом "пневмония", уточнив, что тест на коронавирус показывает отрицательный результат.
О том, что Певцова госпитализировали с воспалением легких, стало известно 30 августа. Позднее директор театра "Ленком" Марк Варшавер заявил, что Певцов находится в больнице в Коммунарке. Из-за болезни артиста театр откроет сезон спектаклем "Ва-банк", а не постановкой "Капкан".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: