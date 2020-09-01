Певцов отреагировал на сообщения о своей коме

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Народный артист РФ Дмитрий Певцов прокомментировал сообщения ряда СМИ о своей якобы коме, передает сайт "Аргументы и факты".

"Что хочется пожелать тем, кто публикует и составляет подобную чушь. Хочется без всякой злобы пожелать вам, чтобы ваши родственники прочитали о вас такую информацию, просто ради интереса, как вам это понравится", – отметил Певцов.

По его словам, сейчас он себя чувствует нормально, лечение проходит в плановом режиме. Артист добавил, что был госпитализирован с предварительным диагнозом "пневмония", уточнив, что тест на коронавирус показывает отрицательный результат.

О том, что Певцова госпитализировали с воспалением легких, стало известно 30 августа. Позднее директор театра "Ленком" Марк Варшавер заявил, что Певцов находится в больнице в Коммунарке. Из-за болезни артиста театр откроет сезон спектаклем "Ва-банк", а не постановкой "Капкан".