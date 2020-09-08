Пасмурная погода с дождями ожидается в столице 8 сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Во вторник, 8 сентября, в столице ожидается пасмурная погода с дождями и порывистым ветром, воздух в городе прогреется до плюс 17 градусов, сообщил ведущий сотрудник центра "Фобос" Александр Синенков.

"Облачная погода, временами дожди. Температура воздуха понизится до плюс 15–17 в Москве, по области плюс 13–18", – рассказал Синенков РИА Новости.

По его словам, ожидается юго-западный с переходом на северо-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.

Как ранее сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, со вторника начнется настоящая осень: ожидается резкое изменение ветровых потоков, придут северные воздушные массы, температура понизится на 7–8 градусов.

Он уточнил, что к концу недели дневная температура понизится до 15 градусов. При этом в некоторых районах температура может упасть до 10 градусов.

Ранее Вильфанд рассказал, что в этом году в столице ожидается бабье лето, но ему будет предшествовать ненастная погода.

