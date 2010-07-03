Более 68% избирателей проголосовали на цифровых участках в Москве – МГИК

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 68% избирателей проголосовали на цифровых участках в Москве, сообщил журналистам председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. По его словам, такие результаты говорят о том, что такая система востребована.

"68,2% избирателей, которые записались на портале Госуслуг, сегодня пришли на избирательные участки и проголосовали. Если сравнивать явку с явкой на местах, то она намного выше", – цитирует Горбунова Агентство "Москва".

Также председатель МГИК рассказал, что жалоб и замечаний на работу цифровых избирательных участков не поступало.

Директор департамента проектов цифровой трансформации министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов, в свою очередь, добавил что видеонаблюдение на избирательных участках работало в штатном режиме.

В 20:00 в Москве закрылись избирательные участки. Они работали непрерывно с 8:00. Всего в столице на выборах в Мосгордуму было организовано более 3600 избирательных участков. Тем, кто не смог прийти на выборы по состоянию здоровья, предоставили возможность проголосовать на дому по месту постоянной регистрации.

Окончательный список кандидатов в депутаты Московской городской думы седьмого созыва включал 225 человек. Явка избирателей по состоянию на 18:00 составила 17,2%.

В воскресенье в столице впервые провели эксперимент по электронному голосованию: были задействованы округа № 1 – Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград); № 10 – Бибирево, Лианозово, Северный; № 30 – Чертаново Центральное и Южное.

На электронном голосовании не нужно было использовать специальные устройства – достаточно обычного компьютера или смартфона, а также учетной записи на портале мэра и правительства Москвы. Участие решили принять 12 тысячах избирателей. Итоговая явка на электронном голосовании на выборах в Мосгордуму составила 92,3%.

Последняя информация по выборам в Мосгордуму – в онлайн-трансляции Москвы 24.