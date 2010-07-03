Явка избирателей на выборах в Мосгордуму на 18:00 превысила 17%

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Явка избирателей на выборах депутатов в Мосгордуму по состоянию на 18:00 составила 17,2%, сообщил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Он уточнил, что это средняя явка по столице без данных четырех участков.

Окончательный список кандидатов в депутаты Мосгордумы включает 225 человек.

В этом году впервые на выборах в столице применяют систему электронного голосования. Она работает в трех округах. Только за первые полчаса в электронном голосовании приняли участие более 10% избирателей.

Для тех, кто не сможет прийти на выборы по состоянию здоровья, предусмотрена возможность голосования на дому (по месту постоянной регистрации).

Последняя информация по выборам в Мосгордуму – в онлайн-трансляции Москвы 24.

