Политтехнолог прокомментировал выборы в МГД

21:06
21:06
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Эксперт рассказал, как прошло голосование на выборах в МГД
Политтехнолог и председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин рассказал телеканалу Москва 24 о первых итогах выборов в Мосгордуму и о том, как прошло голосование.
"Выборы состоялись. Голосование прошло очень доброжелательно и предсказуемо. Практически не было нарушений. Никто не слышал никаких жалоб ни от представителей партий, ни от наблюдателей, ни от СМИ. Это, надо сказать, для Москвы обычная ситуация", – заявил он.
По словам эксперта, в Москве высокие стандарты и уровень качества проведения избирательной процедуры. При этом он не исключил, что в этом году будут новые рекорды по голосованию.
"Второе, о чем можно уже сейчас наверняка говорить, было много споров, какой будет явка. Традиционно при выборах в Мосгордуму она составляет 20–22%. Но после протестных акций, после жалоб многих кандидатов, что их не зарегистрировали, ряд экспертов высказали гипотезу, что теперь явка повысится. Но этого, очевидно, не произошло", – заключил Костин.
В 20:00 в Москве закрылись избирательные участки. Они работали непрерывно с 8:00. Всего в столице на выборах в Мосгордуму было организовано более 3600 избирательных участков. Тем, кто не смог прийти на выборы по состоянию здоровья, предоставили возможность проголосовать на дому по месту постоянной регистрации.
Окончательный список кандидатов в депутаты Московской городской думы седьмого созыва включал 225 человек. Явка избирателей по состоянию на 18:00 составила 17,2%.
В воскресенье в столице впервые провели эксперимент по электронному голосованию: были задействованы округа № 1 – Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград); № 10 – Бибирево, Лианозово, Северный; № 30 – Чертаново Центральное и Южное.
На электронном голосовании не нужно было использовать специальные устройства – достаточно обычного компьютера или смартфона, а также учетной записи на портале мэра и правительства Москвы. Участие решили принять 12 тысячах избирателей. Итоговая явка на электронном голосовании на выборах в Мосгордуму составила 92,3%.
Последняя информация по выборам в Мосгордуму – в онлайн-трансляции Москвы 24.
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