МГИК предложил ЦИК организовать избирательные участки в церквях

18:48
18:48
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Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов обратится в Центризбирком с предложением организовать избирательные участки в церквях. Об этом он сообщил на встрече с иностранными наблюдателями.
Один из наблюдателей Божидар Делич из Сербии рассказал, что в их стране избирательные участки открывают в консульствах и церквях. Горбунов назвал это очень интересным опытом.
"У нас тоже около двух миллионов соотечественников, которые состоят на консульском учете по всему миру. Помещения посольств и консульств ограничивают возможности людей перемещаться по большим территориям, а церковные приходы более доступны людям. Я думаю, что мы тоже внесем такое предложение на рассмотрение ЦИК", – цитирует его РИА Новости.
Окончательный список кандидатов в депутаты Мосгордумы включает 225 человек. В этом году впервые на выборах в столице применяют систему электронного голосования. Она работает в трех округах. Таким образом решили голосовать 12 тысяч человек.
На электронном голосовании избирателю не требуется использовать какое-то специальное устройство – достаточно обычного компьютера или смартфона, а также учетной записи на портале mos.ru. Подробнее о том, как проголосовать на выборах в Мосгордуму онлайн, – в инструкции.
Для тех, кто не сможет прийти на выборы по состоянию здоровья, предусмотрена возможность голосования на дому (по месту постоянной регистрации).
Последняя информация по выборам в Мосгордуму – в онлайн-трансляции Москвы 24.
За выборами депутатов в Мосгордуму следят сотрудники Мосгоризбиркома
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Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
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