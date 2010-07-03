МГИК предложил ЦИК организовать избирательные участки в церквях

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов обратится в Центризбирком с предложением организовать избирательные участки в церквях. Об этом он сообщил на встрече с иностранными наблюдателями.

Один из наблюдателей Божидар Делич из Сербии рассказал, что в их стране избирательные участки открывают в консульствах и церквях. Горбунов назвал это очень интересным опытом.

"У нас тоже около двух миллионов соотечественников, которые состоят на консульском учете по всему миру. Помещения посольств и консульств ограничивают возможности людей перемещаться по большим территориям, а церковные приходы более доступны людям. Я думаю, что мы тоже внесем такое предложение на рассмотрение ЦИК", – цитирует его РИА Новости.

Окончательный список кандидатов в депутаты Мосгордумы включает 225 человек. В этом году впервые на выборах в столице применяют систему электронного голосования. Она работает в трех округах. Таким образом решили голосовать 12 тысяч человек.

На электронном голосовании избирателю не требуется использовать какое-то специальное устройство – достаточно обычного компьютера или смартфона, а также учетной записи на портале mos.ru. Подробнее о том, как проголосовать на выборах в Мосгордуму онлайн, – в инструкции.

Для тех, кто не сможет прийти на выборы по состоянию здоровья, предусмотрена возможность голосования на дому (по месту постоянной регистрации).

Последняя информация по выборам в Мосгордуму – в онлайн-трансляции Москвы 24.

