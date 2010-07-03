В ГИБДД рассказали о самых опасных для жизни дорогах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Большинство ДТП с летальным исходом происходит на федеральных автодорогах, заявил замначальника ГУОБДД МВД полковник полиции Олег Понарьин.

"Среди рисковых зон – федеральные дороги, на них происходит более 40% смертельных случаев ДТП", – цитирует Понарьина РИА Новости.

Он также отметил, что на дороги регионального значения и муниципальные дороги приходится по 30% смертельных ДТП.

Чаще всего подобные аварии происходят из-за столкновений, выезда на встречку и наезда на пешеходов. Однако причина этих ДТП кроется в превышении скорости, подчеркнул замглавы ГИБДД.

Ранее Госавтоинспекция провела опрос среди водителей о том, в каких условиях они считают возможным превысить скорость. Большинство из них могут позволить себе увеличить скорость "на хорошей дороге при хорошей погоде".