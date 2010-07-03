Медведев рассказал о развитии транспортной инфраструктуры России

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Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов/POOL
На заседании президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам Дмитрий Медведев заявил, что к 2024 году все центры экономического роста в стране должны быть связаны скоростными транспортными коммуникациями. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Отдельно премьер остановился на теме реконструкции и ремонта мостов. Медведев попросил "не затягивать работу", подчеркнув, что в целом ряде регионов мосты оказались разрушены в результате стихийных бедствий.
Также глава кабмина обратил внимание на то, что региональные власти уже начали активную работу по модернизации и расширению магистральной инфраструктуры в рамках реализации проекта "Безопасные и качественные автодороги". Так, контракты на ремонт и строительство уже должны быть заключены в большинстве субъектов, однако на региональном и федеральном уровнях все еще наблюдаются задержки. Медведев поручил ускорить процесс и представить в правительство согласованные предложения в течение августа.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье с начала сезона отремонтировали 116 тротуаров протяженностью более 40 километров в 33 муниципальных образованиях. Всего к осени 2019 года будет отремонтировано 211 тротуаров длиной более 90 километров на территории 52 муниципалитетов вдоль автодорог местного значения.
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