В Московской области отремонтировано более 110 тротуаров

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В Подмосковье в этом году отремонтировано свыше 110 тротуаров. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика.

"С начала сезона отремонтировано 116 тротуаров протяженностью более 40 километров в 33 муниципальных образованиях. Всего к осени этого года будет отремонтировано 211 тротуаров длиной более 90 километров на территории 52 муниципалитетов вдоль автодорог местного значения", – рассказал Гержик.

Министр добавил, что ремонт тротуаров – приоритетная задача, поставленная губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Реконструкция пешеходных дорог производится согласно нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

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