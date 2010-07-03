В Московской области отремонтировано более 110 тротуаров

В Подмосковье в этом году отремонтировано свыше 110 тротуаров. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика.
"С начала сезона отремонтировано 116 тротуаров протяженностью более 40 километров в 33 муниципальных образованиях. Всего к осени этого года будет отремонтировано 211 тротуаров длиной более 90 километров на территории 52 муниципалитетов вдоль автодорог местного значения", – рассказал Гержик.
Министр добавил, что ремонт тротуаров – приоритетная задача, поставленная губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Реконструкция пешеходных дорог производится согласно нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
Ранее сообщалось, что в России появится ГОСТ на светофоры.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.